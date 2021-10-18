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21:05, 18 октября 2021

Спикер чешского Сената объявил о необходимости инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана

Это связано с недавней госпитализацией главы государства, пояснил председатель верхней палаты Милош Выстрчил: «По мнению Центрального военного госпиталя, из-за характера заболевания долгосрочный прогноз здоровья президента Милоша Земана оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная».

Передача президентских полномочий, по словам Выстрчила, возможна в случае, если до 8 ноября ситуация со здоровьем Земана останется неясной.

Завтра Конституционный комитет сената соберется для обсуждения дальнейших действий. Согласно конституции Чехии, в случае смерти или болезни президента, часть его полномочий временно переходит главе Сената, а часть спикеру Палаты представителей.

77-летний Земан с 10 октября находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В последнее время появлялась информация о том, что у него проблемы с печенью. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.

В то же время в администрации президента отвергают эти сведения.


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