Израиль может разрешить въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник»

Пилотный проект будет представлен на утверждение премьер-министра в среду, — сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах. Он выразил уверенность, что проект скорее всего утвердят. По словам собеседника агентств, по прибытии в Израиль будет необходимо сдать ПЦР-тест.

Ранее местные СМИ писали, что Министерство туризма Израиля собирается разрешить вакцинированным туристам въезжать в страну. В частности, прорабатывался механизм для туристов из России.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте прошлого года. С января по февраль нынешнего аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

