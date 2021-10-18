В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

В Петербурге рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим в предпраздничный период с 1 по 3-е ноября. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, — сообщили в городской администрации. Исключение может быть сделано для тех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически-важным для обеспечения функционирования органа власти.

Кроме того, в постановлении говорится, что с 1 ноября все мероприятия и общественные места в городе можно будет посещать только при предъявлении цифрового сертификата о вакцинации, либо перенесенном коронавирусе.

В Петербурге за минувшие сутки выявлено свыше трех тысяч новых случаев заражения COVID-19 , 67 человек скончались.