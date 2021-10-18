В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства тех, кто уехал за границу и работает в интересах западных стран

Глава отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский напомнил, что с начала лета в республике действуют изменения в законе о гражданстве, позволяющие лишать паспортов людей, признанных виновными в экстремизме, терроризме и преступлениях, причиняющих тяжкий вред интересам страны, но речь идет только о тех, кто приобрел гражданство, а не стал белорусом по праву рождения.

Теперь предлагается расширить эту норму. Лишенные гражданства не смогут свободно приезжать в Белоруссию, участвовать в выборах и общественно-политической жизни страны.