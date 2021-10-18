Власти Мьянмы освобождают по амнистии свыше 5 с половиной тысяч участников протестов против переворота

Об этом объявило государственное телевидение страны, отметив, что решение принято по гуманитарным соображениям.

В свою очередь, глава военной хунты в Мьянмы Мин Аун Хлайн утверждает, что правящие в стране военные привержены миру и демократии. Эти заявления прозвучали после того, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии решила не приглашать генерала на очередной саммит организации в конце октября, и в то же время пригласила представителей оппозиции.



В правительстве национального единства, в которое входят противники переворота, приветствовали это решение

