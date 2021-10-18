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20:05, 18 октября 2021

Покинувший Белоруссию посол Франции подтвердил, что не участвовал в церемонии вручения верительных грамот Лукашенко

Покинувший Белоруссию посол Франции Николя де Лакост подтвердил, что не участвовал в церемонии вручения верительных грамот руководителю республики Александру Лукашенко. Дипломат опубликовал видеообращения к белорусскому народу на белорусском языке: «Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов. Мы провели здесь трудные, но незабываемые дни. У нас было много интересных и важных встреч и открытий. Мы встретили много мужественных и сильных духом людей. Мы с женой открыли для себя щедрость и красоту Беларуси и белорусов. Вы всегда будете в наших сердцах и мыслях. Знайте, что мы будем рядом с вами. Мы призываем вас никогда не сдаваться. Надеюсь на лучшие дни. До свидания!»

Накануне было объявлено, что де Лакост покинул Минск по требованию белорусских властей. Он был назначен главой дипмиссии чуть больше года назад. И только в декабре 2020-го вручил копии верительных грамот белорусскому министру иностранных дел. Накануне также стало известно, что Белоруссия отозвала своего представителя в Париже.


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