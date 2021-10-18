Экс-губернатор Хабаровского края Фургал будет настаивать на рассмотрении своего дела с участием присяжных заседателей

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет настаивать на рассмотрении своего дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов, Михали Карапетян. По его словам, экс-чиновник сегодня подписал протокол об ознакомплении с материалами расследования. Он настаивает на своей невиновности.

Две недели назад Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Фургала в сроках ознакомления с делом до 15 октября.

Бывшего губернатора задержали в июле прошлого года по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале «нулевых». Сейчас он находится под арестом в Москве.