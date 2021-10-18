Россия готова изучить информацию о правонарушениях своих инструкторов в ЦАР, если ее предоставят власти страны

Россия готова изучить информацию о правонарушениях своих инструкторов в Центральноафриканской республике, если ее предоставят власти страны. Об этом заявила сегодня на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева. Она отметила, что любые возможные случаи нарушения международного права и прав человека должны расследоваться национальными властями. Евстигнеева также подчеркнула, что российские инструкторы не принимают участия в боевых действиях в Центральной Африке.

В свою очередь, президент страны Фостен-Арканж Туадера отметил роль российских инструкторов в борьбе с мятежниками. Между тем, в начале лета Нью-Йорк Таймс писала, со ссылкой на доклад экспертов ООН о том, что правительственные войска и российские наемники в Центральноафриканской республике могут быть причастны к совершению военных преступлений. Газета отмечала, что наемники действовали под видом инструкторов.

