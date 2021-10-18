Верхняя палата парламента Чехии может инициировать процедуру лишения полномочий президента Милоша Земана

К этому призвал спикер сената. Он пояснил, что Земан в настоящее время не в состоянии выполнять свои обязанности. Спикер при этом сослался на отчет из Центрального военного госпиталя, где Земан находится в реанимации. В случае, если до 8 ноября ситуация не прояснится, возможна передача его полномочий.

В свою очередь, в президентской администрации резко раскритиковали поведение спикера сената, а также публикации в местных СМИ. Там отметили, что президент не давал согласия на разглашение информации о состоянии своего здоровья, поэтому эти сведения не могут предаваться огласке.