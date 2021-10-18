В московском метро теперь будут следить за правильным ношением масок

Также увеличился штат контролеров, об этом сообщила замруководителя учреждения «Организатор перевозок» Елена Мясищева. Штраф за отсутствие маски в транспорте составляет 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи.
2021-10-18T19:32:29+03:00
2021-10-18T20:36:04+03:00
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19:32, 18 октября 2021
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