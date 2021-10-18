Нижегородский областной суд признал движение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его в России. Речь идет о трех телеграм-каналах – основном канале Владислава Позднякова, канале «Мужского государства» и стороннем проекте «Бутылка». Поздняков подчеркивал, что «уже как год» не руководит «этим брендом». Признать организацию экстремистской требовала региональная прокуратура.



Как сообщает интернет-издание «Медиазона»*, в материалах дела была справка о «Мужском государстве» от Центра «Э», в которой организация описывалась как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя. Кроме того в материалах было обращение депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, информация СМИ и экспертизы прокуратуры, которая обнаружила в публикациях сообщества в том числе «признаки речевого неуважения к женщинам», оскорбления и призывы их избивать.

Адвокат Позднякова настаивал, что «Мужское государство» было создано для защиты традиционных устоев и ценностей. Идеологией сообщества он назвал «продолжение здравого смысла в стране, где детям не будут прививать нетрадиционные сексуальные отношения». Юрист также подчеркивал, что «Мужское государство» нельзя считать общественным объединением, потому что это телеграм-канал.

*«Медиазона» — признана в России СМИ-иноагентом