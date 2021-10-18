Глава СК, по данным петербургской прессы, упрекнул своего подчиненного из-за «неленинградской внешности»

Глава Следственного комитета, по данным петербургской прессы, упрекнул своего подчиненного из-за «неленинградской внешности». Таким образом, как утверждается, Александр Бастрыкин раскритиковал следователя, который ведет дело о смерти местного жителя и отрицает версию о его насильственной гибели.

Разбирательство, которым занимается раскритикованный Бастрыкиным следователь Владимир Мегрелов, тянется уже год. Житель Санкт-Петербурга тогда умер в своем загородном доме от отравления угарным газом, и хотя местный СК и полиция считают произошедшее несчастным случаем, мать погибшего уверена, что ее сына убила невестка. Узнав об этом, Бастрыкин, как пишет интернет-издание 47news, обвинил следователя в непрофессионализме. Из выложенной аудиозаписи, на которой, как утверждается, есть голос главы СК, чиновник выражает уверенность, что Мегрелов не уважает старшее поколение, и привел в пример блокадный Ленинград. Кроме того, узнав, что следователь окончил экономический факультет и родом из Краснодарского края, Бастрыкин заявил, что тот не является ленинградцем – об этом якобы говорят лицо, внешность и поведение. В заключении руководитель Следственного комитета рекомендовал своему подчиненному вернуться на родину и рассказать об этом казакам, чтоб они «наставили его на путь истинный нагаечкой».

Сам Бастрыкин появление этой аудиозаписи и свои высказывания пока не комментировал.

Коллеги следователя Мегрелова, как утверждается, высказались в его защиту и пообещали уволиться в случае его отставки.