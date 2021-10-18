В Минздраве Иркутской области прошли обыски в рамках дела об отсутствии лекарств для детей с муковисцидозом

Следователи изъяли документацию и допросили чиновников. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета. Как отмечается, дети с генетическим заболеванием, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении, с начала этого года не в полном объеме получали необходимые медикаменты из-за их отсутствия в аптеках.

