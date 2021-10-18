Волга рекордно обмелела в Астраханской области

Уровень воды в реке упал на критические 60 сантиметров. В минприроды сказали, что это на порядок ниже даже самого маловодного года в области. В астраханском МЧС уже предупредили, что из-за обмеления Волги высока вероятность остановки паромных переправ, а также снижения объемов рыбного промысла. В ведомстве сказали, что около 13 населенных пунктов могут остаться без воды, а там живет более 10 тысяч человек. Уже сейчас местные жители говорят, что вода в их домах идет с илом. В социальных сетях астраханцы публикуют фото обмелевшей артерии. Они пишут, что воды в реке настолько мало, что в некоторых местах можно перейти её вброд.

Еще летом местная пресса отмечала, что половодье в области закончилось необычно стремительно. Жаркое лето тоже, по мнению жителей, сыграло свою роль.



Специалисты призвали в срочном порядке астраханские власти принять меры, чтобы исключить опасные последствия маловодья для населения.