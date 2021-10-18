Спустя 27 лет остается нераскрытым убийство журналиста Дмитрия Холодова

Он погиб в результате взрыва бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец». В организации преступления подозревали руководство Министерства обороны России. «Московский комсомолец» напоминает, что не раскрытыми до конца остаются дела об убийстве и других известных журналистов в России.



Правозащитница Зоя Светова считает, что после убийства Дмитрия Холодова в России началась масштабная атака на журналистов и их преследование по политическим мотивам.

Сегодня на Троекуровском кладбище собрались коллеги и родные Дмитрия Холодова, чтобы почтить его память.