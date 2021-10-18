Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после стрельбы в школе в Пермском крае

12-летний ученик кадетского класса сегодня около восьми утра вошел в школу поселка Сарс на юге региона с карабином «Сайга», который он, предположительно, взял у отца. Мама мальчика рассказала Telegram-каналу Baza, что он вышел на полчаса раньше из дома, уверяя, что ему нужно на построение. Оружие она не заметила, он спрятал его под куртку. Так он и пронес карабин в школу. Сотрудник частного охранного предприятия «Октябрьский щит» не заметил его, а металлодетекторов на входе не было.

Зайдя внутрь, подросток сделал два выстрела – один был направлен в потолок, второй – в стеклопластиковую дверь. Осколками задело одного из учеников, но серьезных ранений у него нет, только ссадины. Стрелявшего остановила директор школы Галина Зайцева. Она уговорила мальчика отдать оружие после чего, его задержали. По ее словам, он находился в состоянии сильного эмоционального напряжения.

Мама стрелявшего рассказала, что причиной мог стать конфликт с одноклассницей. Родители девочки в интервью газете «Комсомольская правда» отметили, что дети и правда ссорились, могли «потолкаться или попихаться, оскорбить друг друга», но они не считают, что это могло стать поводом для стрельбы.

Следователи выясняют, как мальчик смог получить оружие. Его отец Вадим Губаев считает, что он просто нашел ключи от сейфа, где хранился карабин.

По факту стрельбы в школе возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом. Источники агентства «РИА Новости» считают, что мальчика не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, но могут отправить в закрытую учебно-воспитательную школу.

Отметим, родители мальчика находятся в разводе.

Следственный комитет также начал проверку в рамках дел о халатности сотрудников охраны и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Журналист Михаил Фишман уверен, что власти должны более грамотно информировать людей о поведении в случае ЧП. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что нынешняя методика силовых органов неэффективна. По мнению Фишмана, найти настоящую причину жестокости детей крайне сложно.