Нижегородский суд запретил группировку «Мужское государства»

Оно занималось организацией травли в интернете.

В постановлении сказано, что незарегистрированное объединение «Мужское государство» — это экстремистская организация, и её деятельность на территории России запрещена. Таким образом административный иск от сети ресторанов «Тануки», деятельность которой подрывали сторонники группировки, удовлетворена полностью.

В прокуратуре отмечали, что структурные подразделения «Мужского государства» работают в двадцати регионах. Они, по этой версии, привлекают единомышленников «с целью воплощения идеологи национал патриархата» — цитирует представителя ведомства агентство ТАСС.

Одним из ответчиков по иску выступил основатель группировки Владислав Позняков. На слушания он не явился, поскольку не живёт в России. В прокуратуре отдельно отмечали, что предполагаемый лидер организации управляет ею из-за рубежа.

Адвокат защиты Дзамболат Габараев объявил о намерении обжаловать решение Нижегородского суда. Юрист отмечал, что Поздняков с момента блокировки «Мужского государства» в социальной сети «ВКонтакте» не является лидером этого движения. Также он говорил, что целью создания группировки было продвижение традиционных ценностей – семьи и здорового отношения к женщинам и детям.

«Мужское государство» известно тем, что устраивало в социальных сетях травлю женщин, которые встречаются с иностранцами. Также его сторонники добились того, чтобы сеть ресторанов «ЁбидоЁби» убрала рекламу с темнокожим мужчиной в окружении трёх женщин и принесла извинения «перед русской нацией».

На прошлой неделе телеграмм-канал основателя движения заблокировали после соответствующих требований от Apple и Google. В американских корпорациях утверждали, что он распространял «материалы, дискриминирующие людей по признаку сексуальной ориентации». После этого Поздняков завёл новый канал, у которого сейчас более 60-ти тысяч подписчиков.