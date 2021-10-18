В России вновь выявили почти 34,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Скончались около тысячи пациентов. Смертность от ковида в стране является одной из самых высоких в мире.

В России на фоне пандемии выросли цены на гробы, Замечает немецкая деловая газета Handelsblatt.

«Четвертая волна коронавируса уже нарастает, при этом третья едва ли закончилась. Тем не менее в России почти никто не делает прививки. Государство посеяло семена недоверия», — пишет немецкое издание Цайт. «С начала пандемии российское правительство совершило ряд откровенно фатальных ошибок», — полагает издание. «Оно использовало вакцину «Спутник V» как геостратегический актив в мире, а не как средство здравоохранения у себя дома. В 2020 году производители смеялись над вакциной AstraZeneca, называя ее «обезьяньей», а государственные СМИ смаковали каждое сообщение о проблемах с западными вакцинами. Владимир Путин назвал «Спутник V» вакциной победы над вирусом и поручил доставить ее в Африку, Азию и Сербию. В то время как внутри страны распространялось недоверие».

«Теперь внезапно обсуждается обязательная вакцинация. В некоторых регионах уже ввели обязательную вакцинацию для определенных профессий. Но на введение обязательных прививок по всей стране власти не решаются. Да и скорее всего это было бы бесполезно. Шарлатаны уже давно продают псевдовакцины с физраствором, предлагают псевдопаспорта вакцинации и фейковые QR-коды. Люди платят за такое шарлатанство немалые деньги», — пишет Die Zeit. «Почему они это делают? — задаётся вопросом автор статьи и отвечает словами московского водителя, который отказался вакцинироваться: «Государство нас обманывало. Теперь его обманываем мы».

«В то время как во многих европейских странах пандемия постепенно теряет свой ужас, ситуация в России все больше выходит из-под контроля, — пишет немецкое издание Handelsblatt, здесь и далее перевод по сайту инопресса.

«То, насколько серьезным стал кризис, показывает, например, рост цен на гробы и могильные кресты: стоимость гроба подскочила на 30-60%, сообщает руководитель похоронной компании «Журавли» Илья Болтунов».

«Официально рост цен объясняется подорожавшей закупкой древесины и металла. Однако московские СМИ также указывают, что весь похоронный сектор организован монопольно и посредством коррупции связан с государственными чиновниками», — говорится в статье. «По их мнению, истинной причиной взлета цен стал огромный спрос на гробы из-за высокой избыточной смертности.

В Ивановской области возникли проблемы с кислородом в ковидных больницах. Об этом сообщила зампред местного правительства Ирина Эрмиш. По словам Эрмиш, поставки ожидаются в ближайшее время.

Власти Якутии заявляют о беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения региона. Зампред правительства республики Ольга Балабкина призывает местных жителей по возможности оставаться в своих городах и не приезжать в Якутск. По данным властей, в Якутии более 50% взрослого населения прошли вакцинацию.