Россия закрывает свое представительство при НАТО

Также прекратит работу информационное бюро альянса в Москве и военная миссия связи. Как сообщил глава МИДа Сергей Лавров, это ответ на отзыв аккредитации у восьми дипломатов , которые работали в Брюсселе. В МИДе России подчеркивают, что все контакты теперь могут осуществляться через российского посла в Бельгии.

Североатлантический альянс пока не получат официальных уведомлений от России о взаимном закрытии миссий, но при этом принял во внимание слова Сергея Лаврова, — так ТАСС сказали в пресс-службе НАТО.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что закрытие бюро НАТО в Москве негативно скажется, прежде всего, на России.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин уверен, что действия российских властей вполне оправданы. При этом необходимости полного разрыва отношений с НАТО нет, — такое мнение он высказал в интервью «Эху Москвы».

Бывший посол России в США и бывший парламентарий Владимир Лукин считает, что закрытие постпредства России при НАТО лишает Москву и Брюссель одной из немногих возможностей контроля стабильности в мире.

Отношения между Россией и НАТО заметно обострились в последние 7 лет. Поводом послужили события на Украине, после которых последовали присоединение Крыма к России и вооруженный конфликт в Донбассе.

Одним из первых резких шагов НАТО в отношении России стала приостановка всех видов гражданского и военного сотрудничества. С тех пор в заявлениях руководителей альянса Москва регулярно фигурирует как основная угроза европейской безопасности.

Этот тезис, в частности, был реализован в создании оперативной группы повышенной готовности – на случай нападения России на какую-либо из стран военного блока. Решение было принято на саммите НАТО в сентябре 2014 года: Москва впервые со времен «холодной войны» не была на него приглашена. Российский президент Владимир Путин ответил на эти действия утверждением новой редакции военной доктрины: в ней наращивание силового потенциала Североатлантического альянса определено как одна из внешних угроз.

На фоне разрыва всех видов военного сотрудничества НАТО расширила программу учений неподалеку от российских границ. Одними из самых крупных стали тренировки на украинском побережье Черного моря этим летом. В учениях Sea Breeze приняли участие около 5 тысяч военнослужащих из 32 государств, 40 самолетов и свыше 30 кораблей, а также более 100 автомобилей и боевых машин.

Еще больший масштаб периодически приобретают учения в Прибалтике: в частности, в Эстонии в мае были задействованы около 7 тысяч человек, а в Латвии в августе – 9 тысяч. К слову, последние тренировки НАТО почти совпали по времени с учениями «Запад-2021», которые Россия проводила совместно с Белоруссией неподалеку от границ со странами альянса. Тем не менее, Москва последовательно критикует военные смотры, которые западные страны организуют вблизи российской территории, обвиняя НАТО в их «антироссийской направленности».

Впрочем, и в самом блоке нередко выражают обеспокоенность перемещением российских войск. Такую реакцию, в частности, вызвала переброска оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область пять лет назад. Москва не скрывала целей этих действий: в МИДе говорили, что Россия таким образом реагирует на «деструктивные действия НАТО». Этой весной часть российских войск была переброшена к границам с Украиной: вернуть их в места постоянной дислокации призывали лидеры странц-участниц НАТО: в частности, Германии и Франции, а также США. В ответ на это в Кремле сообщили, что Москва осуществляет военные маневры «по своему усмотрению».

В последний раз заседание Совета Россия – НАТО, в рамках которого стороны обсуждают вопросы сотрудничества, проходило в 2019 году.