Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан этапировали в алтайскую колонию

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, осужденную на 15 лет по обвинению в шпионаже, этапировали в алтайскую колонию. Об этом сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Анна Ставицкая. Она назвала это незаконным, пояснив, что, согласно уголовно-исполнительному кодексу, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта проживания, либо где была осуждена, то есть московского региона. По словам Ставицкой, защита уже направила заявление директору ФСИН Александру Калашникову и готовит обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. ФСИН пока ситуацию не комментирует.