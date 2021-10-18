В театре «ЛитерА на Советском» представили свою версию отмены концерта петербургской поэтессы Татьяны Вольтской

В кемеровском театре современной поэзии «ЛитерА на Советском» представили свою версию отмены концерта петербургской поэтессы и журналистки Татьяны Вольтской. Художественный руководитель театра Наталья Ибрагимова сказала, что решение об этом приняла сама поэтесса. «Люди болеют, концерты отменяются», — сказала она теара телеграм-каналу «Ротонда».

Накануне Вольтская рассказала «Эху Москвы», что ее концерт в Кемерово отменили из-за статуса «иностранного агента». Поэтесса не стала называть площадку, сообщив только, что это «некий театр поэзии». Вольтская добавила, что организаторам могла не понравиться часть гражданских стихов, но самые резкие она не добавила в программу, поэтому она уверена, что отмена связана именно с её новым статусом.