Readovka: Родственника главы Чечни сняли с испытаний на получение особого знака отличия Росгвардии

Родственника главы Чечни, как пишет интернет-издание Readovka, сняли с испытаний на получение особого знака отличия Росгвардии. Его обвинили в нарушении правил.

Родственник Рамзана Кадырова Абдул-Керим оказался в числе нескольких уроженцев Чечни, которым запретили продолжать участие в испытаниях на получение «крапового берета». Об этом, не называя источника, сообщает интернет-издание Readovka. Оно отмечает, что инцидент произошел в учебном центре «Тамбукан» в Ставропольском крае – несколько чеченцев, вместо того, чтобы пробежать марш-бросок, проехали часть маршрута на автомобиле.

Издание отмечает, что Адбул-Керим приходится главе республики двоюродным братом, однако по данным телеграмм-канала War Gonzo, речь идёт о племяннике Кадырова. Этот же источник отмечает, что уроженца Чечни сняли с испытаний до того, как из-за предполагаемого нарушения правил в учебной центре начался конфликт.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц писал, что в учебном центре произошла массовая драка. Она также отмечал, что спецназ 604-го Краснознамённого центра «Витязь» в знак протеста отказался носить краповые береты, поскольку эти знаки отличия всё равно вручили некоторым уроженцам Чечни, которых обвиняли в жульничестве на марш-броске.

Краповый берет – это отличительный знак наиболее подготовленных спецназовцев Росгвардии. Чтобы его получить, необходимо пройти многокилометровый марш в боевой экипировке, преодолев водные преграды и затяжные подъемы.