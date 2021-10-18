Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе

После этого контакты Москвы и Североатлантического Альянса будут поддерживаться через посла России в Бельгии. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия также закроет информбюро альянса в Москве.

В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которых в НАТО назвали сотрудниками разведки, и еще двух служащих. В альянсе это объяснили «злонамеренной деятельностью» Москвы.

Журналист-американист Дмитрий Дробницкий считает, что постоянное представительство России при НАТО уже давно утратило необходимость, поскольку конструктивное общение между сторонами отсутствует.

Тем временем, в Совете Федерации полагают, что демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с Россией чреват возникновением военных конфликтов в мире.