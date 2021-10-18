Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса

Об этом сообщается на его странице в Facebook. Эту информацию подтвердил телеканал CNN со ссылкой на семью политика.

Пауэлл занимал пост госсекретаря в 2001-2005 годах в администрации 43-го президента США республиканца Джорджа Буша – младшего. Он был первым темнокожим на этом посту. Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году.

Он сообщил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов госсекретарь продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что это была дезинформация ЦРУ.

