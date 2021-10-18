Посол Франции в Белоруссии Николя Де Лакост не завершил процедуру вступления в должность

Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Там также сказали, что посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации

МИД Франции сегодня подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии.

