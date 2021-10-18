Восемь человек арестованы в Подмосковье за подделку сертификатов о вакцинации

Об этом сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. По данным СК, в преступной схеме также участвовали несколько должностных лиц из медицинских учреждений. По предварительной информации, услугами преступников воспользовались 62 человека.
2021-10-18T16:06:17+03:00
2021-10-18T16:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 18 октября 2021
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