Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Он скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Колин Пауэлл до работы в Госдепартаменте являлся видным военачальником. После войны во Вьетнаме он работал на различных должностях в Пентагоне, а в начале 90-х при президенте Джордже Буше-старшем занимал пост главы Объединенного комитета начальников штабов – это аналог российской должности главы Генштаба. Именно Пауэлл был одним из руководителей операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. После этого его известность резко возросла, военачальника даже считали вероятным претендентом на должность американского лидера.

В 2001 году, с приходом к власти в США президента Джорджа Буша-младшего, Пауэлл стал первым афроамериканцем на посту госсекретаря. Одним из самых известных его выступлений стала речь в Совете безопасности ООН незадолго до войны в Ираке. Там Пауэлл обосновывал необходимость вторжения в страну тем, что Багдад якобы производит оружие массового поражения. Позднее выяснилось, что эти данные ошибочны: Пауэлл ушел в отставку и назвал свое выступление ошибочным.

Дата и место прощания с Колином Пауэллом пока неизвестны.