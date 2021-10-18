Россия приостанавливает работу своей миссии при Североатлантическом альянсе

Также закрывается информбюро НАТО в Москве. Как сообщил глава МИДа Сергей Лавров, это является ответом на действия альянса. В случае возникновения экстренных дел контакты будут осуществляться через посла России в Бельгии.

В начале октября секретариат НАТО объявил об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России в Брюсселе. Утверждалось, что они являются сотрудниками российской разведки. Общая численность российской миссии при НАТО сократилась почти вдвое.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что закрытие военного бюро НАТО негативно скажется прежде всего на России. Гольц отметил, что при разрыве отношений с НАТО мяч в Брюсселе забросил сам альянс, сократив в два раза российскую миссию.