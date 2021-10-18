Правозащитница Светова просит Москалькову вмешаться в ситуацию с этапированием Цуркан в Алтайский край

Правозащитница Зоя Светова просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову вмешаться в ситуацию с этапированием бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан в колонию в Алтайском крае для отбывания наказания по делу о шпионаже. Об этом З.Светова сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я узнала, что осужденную на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдавии Карину Цуркан сегодня отправили отбывать наказание в ИК-6 в Алтайском крае. Это было сделано в нарушение российского закона. С недавнего времени в статью, которая регулирует отбывание наказания, были внесены поправки о том, что осужденные должны содержаться там, где они проживают. Не могут содержаться рядом с местом жительства осужденные по определенным статьям – это терроризм и госизмена. Шпионажа там нет», — отметила правозащитница.

По словам З.Световой, Карина Цуркан и ее мать уже обращались к начальнику ФСИН Александру Калашникову и омбудсмену Москальковой и просили, чтобы ее не этапировали далеко от места жительства, потому что у нее очень пожилая мать, которой 75 лет. «Я не знаю, как она поедет на Алтай. Это дико далеко. Сейчас нужно что-то предпринять, чтобы Карину Цуркан с этого этапа отозвать. Такие случаи были, когда вступались правозащитники. Я обращаюсь к Татьяне Москальковой, чтобы она в рамках своих полномочий сделала так, чтобы не нарушался закон и чтобы Цуркан отозвали с этапа. И есть Совет по правам человека, который тоже может этим заняться», — заключила она.

Цуркан была арестована в июне 2018 года после по меньшей мере трехлетней оперативной разработки. Ее признали виновной в шпионаже, связанном с поставками электричества на Украину.

Адвокаты и сама Цуркан утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.