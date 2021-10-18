На портале госуслуг в следующем году появятся детские учетные записи

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, сейчас дети младше 14-ти лет могут оформить только упрощенную учетную запись, а большая часть сервисов доступна из профиля законного представителя. При этом уже существуют сервисы, ориентированные на детей, в частности электронный дневник.
2021-10-18T15:34:34+03:00
2021-10-18T15:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 18 октября 2021
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