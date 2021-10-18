На портале госуслуг в следующем году появятся детские учетные записи

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, сейчас дети младше 14-ти лет могут оформить только упрощенную учетную запись, а большая часть сервисов доступна из профиля законного представителя. При этом уже существуют сервисы, ориентированные на детей, в частности электронный дневник.