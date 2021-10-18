Следственный комитет представил третий том об убийстве царской семьи

Издание основано на документах, дневниках с воспоминаниями, фотографиях, аудиозаписях, архивных источниках и материалах следствия за последние сто лет. Их собирали специалисты, криминалисты и историки, изучающие убийство Российского императора Николая второго и его семьи. Все экземпляры будут направлены в различные государственные учреждения. Книги передадут и Русской православной церкви. По просьбе РПЦ в 2015 году было возобновлено расследование убийства царской семьи и их свиты.

Дело было возбуждено еще в 1993 году, но его закрыли после того, как было установлено, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Романовым. Однако затем были найдены новые материалы, в том числе образцы крови деда императора Николая второго – императора Александра второго. Были ли они задействованы при расследовании, есть ли результаты экспертиз в книге, не уточняется.

В Следственном комитете с выходом третьего тома назвали издание об убийстве царской семьи наиболее точным и полным источником информации.