В Пермском крае выясняют обстоятельства стрельбы в школе

Ее устроил 12-летний подросток.

Напомним последовательность происходящего: в 7:45 12-летний подросток с карабином «Сайга», в магазине которой было 10 патронов вошел местную в школу. Он прошёл мимо охранника ЧОП «Октябрьский щит». Карабин он пронес под курткой: охранник его не заметил, а металлодетектора на входе не было. В 7:55 прогремели два выстрела в коридоре на втором этаже — один был направлен в потолок, второй в стену. Осколки стекла из разбитой рикошетом двери поцарапали находившегося рядом пятиклассника. В 8:00 со стрелявшим начинает разговаривать директор школы Галина Зайцева: в итоге хулиган идет с ней в кабинет и отдает ей оружие. Весь инцидент занял 15 минут.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать затяжной конфликт мальчика с одной из школьниц. Школьник сумел открыть отцовский оружейный сейф, поскольку ему было известно, где глава семейства хранит ключи.

При этом в школе мальчика характеризуют с положительной стороны.