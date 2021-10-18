В Ивановской области власти объявили о перебоях с поставками кислорода для ковидных больниц

Это произошло на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Запас кислорода исчисляется не сутками, а часами – объявила зампред правительства Ивановской области Ирина Эрмиш. По её словам, в ближайшее время в регионе ожидают небольшую поставку, но ситуация всё равно крайне напряжённая. Она добавила, что проблемы начались из-за роста заболеваемости. На койках с кислородом содержатся более 1400 человек и еще 126 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Из-за этого с 25-ого октября власти региона решили перевести всех студентов на удалённое обучение, а школы отправить на двухнедельные каникулы.

Ранее сегодня оперативный штаб впервые объявил о более чем 34-ёх тысячах заболевших коронавирусом за сутки. Накануне власти также отчитались и о максимальном количестве умерших – 1002 человек в день. Общее количество жертв пандемии по этим данным превышает 224 тысячи.

Одновременно с этим из-за роста заболеваемости руководство Саратовской области объявило о введении системы электронных кодов для посещения в ряд учреждений региона. Она должна заработать до конца недели.