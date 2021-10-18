Лидер «Яблока» Рыбаков считает, что «Умное голосование» привело к усилению политики Путина

«Умное голосование» на прошедших думских выборах привело к усилению политики президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер партии Николай Рыбаков.

«Мы считаем, что «Умное голосование» на выборах 2021 года привело к усилению политики Владимира Путина. Это было предсказуемо, исходя из тех идей, которые ставились, и этот результат достигнут: в Госдуме стопроцентная поддержка политики Путина по ключевым позициям. Поэтому мы говорим, что «Яблоко» против политики Путина, против политики, которую проводит «Умное голосование», проводит Навальный. И мы считаем, что сейчас они нашли друг друга», заявил Рыбаков.

Как подчеркнул политик, «Яблоко» хочет, чтобы в России было современное, свободное, развитое гражданское общество, и защищались права человека". «Но это совершенно невозможно при том, какая сейчас сформирована Госдума. Если кто-то в партии этого не понял, то нужно сделать перерыв», — добавил он, комментируя решение «Яблока» снимать с регистрации своих кандидатов, поддержавших «Умное голосование».

С точки зрения Рыбакова, «это решение не может оттолкнуть сторонников «Яблока». «Они понимают, что призыв голосовать за сталинистов, националистов и фашистов очень сильно отдаляет нас от свободной России будущего», — заключил он.