Лавров: РФ прекращает деятельность информбюро НАТО в стране

Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. «Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал Лавров.