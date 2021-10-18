Лавров: РФ прекращает деятельность информбюро НАТО в стране

Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. «Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал Лавров.
2021-10-18T14:39:57+03:00
2021-10-18T14:41:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:39, 18 октября 2021
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