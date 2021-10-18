Бывший президент Молдавии Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента

Он заявил, что эффективнее будет работать на другом посту. Додон также может покинуть пост руководителя Партии социалистов. Бывший президент возглавит Молдавско-российский деловой союз. Игорь Додон всегда выступал за более тесные связи с Москвой.
2021-10-18T14:35:43+03:00
2021-10-18T14:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 18 октября 2021
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