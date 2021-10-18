В Краснодарском крае задержан последний из трех пациентов, сбежавших из психиатрической больницы

Как передает Интерфакс, ссылаясь на местное МВД, 40-летнего мужчину доставили в отделение полиции после кражи велосипеда. Побег из больницы был совершен в минувшую среду. Одного нашли по месту жительства в Адыгее, другого задержали в одном из поселков под Краснодаром.