Запуск электронного паспорта в России планируется до конца следующего года пока в трех регионах, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, документ будет существовать в двух видах: это смарт-карта и приложение с QR-кодом, связанные между собой. Проект указа по электронному паспорту должен быть выпущен до конца этого года.