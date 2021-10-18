Запуск электронного паспорта в России планируется до конца следующего года пока в трех регионах, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, документ будет существовать в двух видах: это смарт-карта и приложение с QR-кодом, связанные между собой. Проект указа по электронному паспорту должен быть выпущен до конца этого года.
2021-10-18T14:34:23+03:00
2021-10-18T14:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 18 октября 2021
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