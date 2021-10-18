Огонь зимних Олимпийских игр в Пекине час назад зажгли в греческой Олимпии

Публика в этот раз не была допущена на античный стадион в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Торжественное мероприятие началось с прибытия президентской гвардии. После исполнения олимпийского гимна спортсмены подняли флаг игр. Центральным событием церемонии традиционно стала процедура зажжения олимпийского огня от специального сферического зеркала. Пламя в нем возникает от высокой концентрации солнечных лучей в одной точке. В Греции в этом году эстафету олимпийского огня отменили из ограничений, связанных с пандемией. Поэтому факел пронесли только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр Пьеру де Кубертену. Уже завтра огонь передадут китайской делегации на историческом беломраморном стадионе. Олимпийское пламя будет доставлено специальным чартерным рейсом из Афин в Пекин.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля следующего года, а Паралимпийские игры – в марте.