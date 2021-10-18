Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 3,5 недели ушёл в отпуск

Плановый отдых главы региона совпал с длительным пожаром, смог от которого с середины прошлой недели накрывает Екатеринбург.

Исполнять обязанности губернатора в ближайшие 3,5 недели будет первый заместитель Евгения Куйвашева Алексей Шмыков. Именно ему пришлось сегодня отправляться в самую горячую точку на карте Свердловской области. В Солнечный на южной границе Екатеринбурга, где уже неделю тлеет крупный торфяник. Как сообщает т-канал портала Е1, Алексей Шмыков осмотрел место пожара. Утром, после сообщений об отпуске Евгения Куйвашева жители Екатеринбурга в соцсетях недоумевали, как губернатор может уходить в отпуск, когда Екатеринбург затянут едким дымом.

В это же время на южной границе Екатеринбурга идет масштабная операция по тушению торфяника. К утру понедельника из 27ми очагов возгорания половина потушена. Действовать продолжают 6 крупных очагов, — это в том числе основные источники дыма, который с четверга не дает нормально дышать большей части Екатеринбурга.

Специалисты Роспотребнадзора сегодня зафиксировали в воздухе Екатеринбурга превышение показателей по содержанию мелкодисперсной пыли. Санитарные врачи рекомендуют жителям города не открывать дома окна, а по улицам ходить в масках или респираторах.