В России новый максимум заразившихся коронавирусом

За сутки выявлено 34 325 новых случаев, умерли 998 человек, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве: более 6 800.

По показателю суточной смертности от коронавируса Россия на первом месте в мире. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США за сутки скончались 164 человека, в Индии – 166, в Бразилии – 130.

На фоне роста заболеваемости в отдельных регионах вводят ограничительные меры и обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Москве увеличено количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, а на транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима.