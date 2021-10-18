Подросток, открывший стрельбу в пермской школе, был спокойным и хорошо учился — директор школы

Подросток, открывший стрельбу в пермской школе, был спокойным и хорошо учился. Об этом рассказала директор школы, которая и остановила стрелявшего.

В посёлке Сарс на юге Пермского края двенадцатилетний мальчик принёс в школу охотничий карабин и сделал два выстрела. В МВД утверждают, что пострадавших нет. Однако, одного ребёнка всё же отвезли в больницу — как объяснили в региональном Минздраве, у него были небольшие ссадины. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что несовершеннолетний получил касательные ранения от выстрела дробью.

Остановить стрелявшего удалось директору школы Галине Зайцевой. В интервью интернет-изданию Baza она сказала, что мальчик был в шоковом состоянии: «Про ребёнка говорит, про девочку, что хотел с ней расправиться. Но девочки в это время в школе не было… У него просто был нервный срыв. Он, наверное, боялся, что может какие-то действия… Хотя не готов был их совершить, но мог бы. На мушке он меня не держал. Он просто стоял с ружьём… Я ему сказала «давай перейдём в учительскую, мы с тобой поговорим», он пошел. И здесь уже мне карабин отдал».

Стрелявший, сейчас задержан. Он учится в кадетском классе. Ранее шестиклассник жаловался родителям на то, что в школе его донимает девочка. Мать ребёнка рассказала телеканалу «360», что в ответ советовала сыну просто терпеть.

По факту произошедшего СК завёл два уголовных дела. Поскольку стрелявшему нет 14-ти лет, наказание ему не грозит, но перед законом, возможно, придётся отвечать его родителям.

В Росгвардии предупредили, что владелец ружья, из которого стрелял шестиклассник, будет привлечен к ответственности и лишен разрешения на хранение и ношение оружия. По данным СМИ, карабин «Сайга» принадлежал отцу школьника. Отец, Игорь Губаев, рассказал интернет-изданию «База», что оружие и патроны хранились в сейфе и сын доступа к нему не имел.

Губаев добавил, что с семьей не живет.

За последние пять лет известно как минимум о 15 случаях стрельбы в российских учебных заведениях, в ходе которых пострадали или погибли люди.

Предыдущее нападение произошло около месяца назад: студент первого курса Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья на территории одного из корпусов вуза. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще почти 50 пострадали. Сам нападавший был ранен в момент, когда его обезвреживал сотрудник полиции, и около месяца провел в больнице. Недавно его арестовали на 2 месяца. Лишь сегодня Пермский госуниверситет вернулся к обычному режиму работы, правда, с усиленной охраной, к которой привлекли Росгвардию.

В мае этого года трагедия произошла в гимназии в Казани. Там стрельбу из гладкоствольного ружья вел бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев, позднее арестованный. Погибли 9 человек: семь гимназистов и два преподавателя. Еще 23 человека пострадали. В Следственном комитете при этом считают, что одной из причин массовой гибели людей стало отсутствие охраны, от которой, как утверждалось, отказались родители.

Еще 20 человек погибли и не менее 65 получили ранения в октябре 2018 года после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Их устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Незадолго до случившегося молодой человек легально приобрел ружье. В СК предположили, что Росляков решился на стрельбу, поскольку его унижали однокурсники.

После различных инцидентов, связанных с нападением на учебные заведения, власти неоднократно говорили о необходимости ужесточить закон «Об оружии».