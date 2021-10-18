Z Архив новостей новости
5 6 6 776
14:05, 18 октября 2021

Подросток, открывший стрельбу в пермской школе, был спокойным и хорошо учился — директор школы

Подросток, открывший стрельбу в пермской школе, был спокойным и хорошо учился. Об этом рассказала директор школы, которая и остановила стрелявшего.

В посёлке Сарс на юге Пермского края двенадцатилетний мальчик принёс в школу охотничий карабин и сделал два выстрела. В МВД утверждают, что пострадавших нет. Однако, одного ребёнка всё же отвезли в больницу — как объяснили в региональном Минздраве, у него были небольшие ссадины. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что несовершеннолетний получил касательные ранения от выстрела дробью.

Остановить стрелявшего удалось директору школы Галине Зайцевой. В интервью интернет-изданию Baza она сказала, что мальчик был в шоковом состоянии: «Про ребёнка говорит, про девочку, что хотел с ней расправиться. Но девочки в это время в школе не было… У него просто был нервный срыв. Он, наверное, боялся, что может какие-то действия… Хотя не готов был их совершить, но мог бы. На мушке он меня не держал. Он просто стоял с ружьём… Я ему сказала «давай перейдём в учительскую, мы с тобой поговорим», он пошел. И здесь уже мне карабин отдал».

Стрелявший, сейчас задержан. Он учится в кадетском классе. Ранее шестиклассник жаловался родителям на то, что в школе его донимает девочка. Мать ребёнка рассказала телеканалу «360», что в ответ советовала сыну просто терпеть.

По факту произошедшего СК завёл два уголовных дела. Поскольку стрелявшему нет 14-ти лет, наказание ему не грозит, но перед законом, возможно, придётся отвечать его родителям.

В Росгвардии предупредили, что владелец ружья, из которого стрелял шестиклассник, будет привлечен к ответственности и лишен разрешения на хранение и ношение оружия. По данным СМИ, карабин «Сайга» принадлежал отцу школьника. Отец, Игорь Губаев, рассказал интернет-изданию «База», что оружие и патроны хранились в сейфе и сын доступа к нему не имел.
Губаев добавил, что с семьей не живет.

За последние пять лет известно как минимум о 15 случаях стрельбы в российских учебных заведениях, в ходе которых пострадали или погибли люди.

Предыдущее нападение произошло около месяца назад: студент первого курса Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья на территории одного из корпусов вуза. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще почти 50 пострадали. Сам нападавший был ранен в момент, когда его обезвреживал сотрудник полиции, и около месяца провел в больнице. Недавно его арестовали на 2 месяца. Лишь сегодня Пермский госуниверситет вернулся к обычному режиму работы, правда, с усиленной охраной, к которой привлекли Росгвардию.
В мае этого года трагедия произошла в гимназии в Казани. Там стрельбу из гладкоствольного ружья вел бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев, позднее арестованный. Погибли 9 человек: семь гимназистов и два преподавателя. Еще 23 человека пострадали. В Следственном комитете при этом считают, что одной из причин массовой гибели людей стало отсутствие охраны, от которой, как утверждалось, отказались родители.
Еще 20 человек погибли и не менее 65 получили ранения в октябре 2018 года после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Их устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Незадолго до случившегося молодой человек легально приобрел ружье. В СК предположили, что Росляков решился на стрельбу, поскольку его унижали однокурсники.

После различных инцидентов, связанных с нападением на учебные заведения, власти неоднократно говорили о необходимости ужесточить закон «Об оружии».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нерыночные элементы конкурентной борьбы На днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток-2». Призывал блокировать проект, апеллируя к якобы невыполнению Россией условий сертификации газопровода…

5 102 6 6914 15.10
Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 146 6 12080 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 108 6 11156 13.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 101 6 11218 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 111 6 12282 13.10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 71 6 9733 15.10
Блоги

Владислав Сурков: Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года Лучше ли 2121 год, чем 1984? Светло ли будущее? Прекрасно ли оно? Как посмотреть. Красота ведь в глазах смотрящего. Как и справедливость, и свобода, и много чего еще…

5 201 6 63844 11.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 133 6 18480 14.10
Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 325 6 48351 17.10
Блоги

«Союз» с киноэкипажем вернулся на Землю Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. Там они снимали фильм с рабочим названием «Вызов»...

5 154 6 24269 17.10
Блоги

Алексей Навальный политик

Поздравляю Дмитрия Муратова и «Новую газету» Рад, что своим решением Нобелевский комитет отметил, что как бы ни влияли на нас лайки, деньги, подписчики, главное, что нам нужно всегда, — журналистика, которая не боится сказать правду…

5 99 6 36108 11.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Проект закона об отмене «иноагентов» готов. Дело за малым: чтобы его приняли Законодательство об «иноагентах» принципиально не подлежит никакому исправлению, уточнению, смягчению и улучшению. Оно должно быть полностью отменено…

5 92 6 15281 16.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много резиновых границ — и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – естественно, мы с ним это обсуждали — одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 147 6 25290 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

фото: @bazabazon Руководство партии «Яблоко» подтвердило, что не поддерживает сторонников Алексея Навального Членов партии, разделяющих и пропагандирующих чужую идеологию, отстранят от принятия решений…

5 37 6 6509
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах) Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 180 6 31678 13.10
Блоги

Ян Рачинский: Отличный образ времени, в котором мы живем Хунвэйбины отняли у собравшихся 20-30 минут, материального ущерба офису не нанесли; полицейские же уволокли видеорегистратор и отняли время с половины восьмого до начала третьего. Вот и гадай, чье нападение пережить легче…

5 139 6 24915 15.10

Популярное за неделю

Новости

Бойцы спецназа «Витязь», как пишет интернет-издание Readovka, намерены снять краповые береты в знак протеста Они недовольны тем, что в нарушение правил такой знак отличия получили некоторые чеченские спецназовцы

5 28 6 98140
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Путин дважды проговорился. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Первое – он сам позиционировал себя как противник Муратова, противник свободной прессы. Кто ему мешал изобразить хорошую мину про плохой игре?..

5 72 6 86272 14.10
#слушать 33:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В вашей семье кого-нибудь госпитализировали с коронавирусом в этом году?
5 25 6 6227 12.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 154 6 184784 12.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 118 6 104761 17.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9296095
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5056287

Сегодня в эфире