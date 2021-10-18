В ковидных больницах Ивановской области возникли проблемы с кислородом, признают местные власти

Зампредседателя правительства региона Ирина Эрмиш назвала ситуацию крайне напряженной. По ее словам, кислорода запасов может не хватить не только на сутки. Речь идет о часах. Все это связано с резким ростом числа пациентов, у которых подтвержден коронавирус.
2021-10-18T13:33:05+03:00
2021-10-18T13:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 18 октября 2021
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