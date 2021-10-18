В ковидных больницах Ивановской области возникли проблемы с кислородом, признают местные власти

Зампредседателя правительства региона Ирина Эрмиш назвала ситуацию крайне напряженной. По ее словам, кислорода запасов может не хватить не только на сутки. Речь идет о часах. Все это связано с резким ростом числа пациентов, у которых подтвержден коронавирус.