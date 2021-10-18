Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае – о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится проверка и по факту противоправных действий 12-летнего подростка. Ученик шестого класса с оружием успел подняться на второй этаж школы, где сделал два выстрела. Никто не пострадал. Директор учебного заведения Галина Зайцева рассказала интернет-изданию «База» о своих действиях.

Подросток задержан. Владельца оружия, из которого он стрелял, а это его отец, могут привлечь к ответственности.