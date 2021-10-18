«Яблоко» считает поддержку «Умного голосования» Алексея Навального несовместимой с членством партии

Это следует из решения федерального политического комитета партии, текст которого опубликован на официальном сайте. «Яблоко» также считает принципиально неприемлемыми призывы к насилию и «расчет на улицу».

Член федерального политкомитета Яблока Сергей Митрохин сказал, что в списке Умного голосования были в основном коммунисты, а те, кто их поддерживает, не могут быть членами партиями.

«Снятие с регистрации – это не исключение из партии: человек просто переходит в разряд кандидатов в члены партии. Формулировка такая: подлежат разрегистрации члены партии, которые оказывают поддержку партиям-сателлитам партии власти: КПРФ, ЛДПР и так далее. В том числе в форме «Умного голосования», — рассказал он.

По словам Митрохина, «Яблоко» повторило свою прежнюю позицию: в партии не могут состоять люди, которые в той или иной форме поддерживают сталинистов, националистов и так далее». «Поэтому сегодня это приспособление той же позиции к новым условиям. Мы видим по итогам выборов, что в «Умное голосование» в основном попали коммунисты. Это та же самая поддержка партий, в том числе с человеконенавистнической идеологией, партий, которые внесли серьезный вклад в создание репрессивного государства. Они голосовали за закон об иностранных агентах и так далее. И мы проводим линию водораздела. Такие люди не могут состоять в партии – они могут быть кандидатами. Но если они пересмотрят свои взгляды, то станут полноценными членами», — заключил политик.

Митрохин подчеркнул, что снятие с регистрации означает, что человек переходит в статус кандидата. Он может вновь стать членом партии Яблоко, если пересмотрит свои взгляды.

По итогам последних выборов в Госдуму, партия набрала чуть более 1% голосов. Это худший результат за всю ее историю.