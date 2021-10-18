Суд приговорил «Тулунского маньяка» к 24 годам лишения свободы

Имя фигуранта дела суд официально не разглашает, однако ранее сообщалось, что это житель города Тулун на севере Иркутской области Павел Шувалов. Его обвиняют в нападениях на женщин, изнасилованиях и убийствах. Преступления, по версии следствия, продолжались почти 30 лет, однако Шувалова задержали только два года назад. Следователи уверены, что от действий преступника пострадали около 30 человек, в числе которых есть несовершеннолетние. Однако обвинения ему были предъявлены только по двум изнасилованиям и двум убийствам. Как сказали в прокуратуре, расследование части сексуальных преступлений еще продолжается, но по многим уже истекли сроки давности. Раскрытие дела затруднено еще и тем, что во время наводнения в регионе часть вещественных доказательств оказалась испорчена. Поэтому потребовалось изучить биологические образцы более 15 тысяч человек, прежде чем ДНК одного из них совпала с анализами нападавшего.

В расследовании этого преступления участвовали полицейские, поймавшие «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 80 человек.