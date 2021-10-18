Владелец оружия, из которого стрелял шестиклассник в школе под Пермью, будет привлечен к ответственности и лишен разрешения на хранение и ношение, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Пермскому краю. По данным полиции, ученик шестого класса дважды стрелял из охотничьего ружья. Пострадал один ученик: он попал в больницу с незначительными травмами и уже отпущен домой. По данным СМИ, карабин «Сайга» принадлежал отцу школьника. Оружие и патроны хранились в сейфе. Следственный комитет возбудил два уголовных дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тем временем, мать подростка рассказала, что над его сыном издевалась одноклассница. Кстати, мальчик учится в кадетском классе.