Суд в Электростали арестовал двух медработников и их посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса

Суд в подмосковной Электростали арестовал двух медработников и шестерых посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. По данным следствия, этими услугами воспользовались как минимум шестьдесят человек. Возбуждено уголовное дело.
2021-10-18T13:05:29+03:00
2021-10-18T13:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 18 октября 2021
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