В России пятый день подряд фиксируется максимум новых случаев коронавируса за сутки

Прирост заболевших, по данным оперативного штаба, составил свыше 34 тысяч 300 человек.

Наибольшее число заразившихся ковидом традиционно в Москве: этот показатель уже почти неделю превышает 6 тысяч новых случаев в сутки, а сегодня вплотную подобрался к 7 тысячам. В Санкт-Петербурге – около 3 тысяч заболевших за день, почти столько же – в Подмосковье, где обновлен максимум по приросту инфицированных за все время эпидемии. Ухудшается ситуация и в Самарской области: там уже свыше 900 заразившихся за последние сутки.

Смертность от коронавируса в России, по официальным данным, остается на стабильном уровне: за день скончались почти 1 тысяча человек. Это в несколько раз выше, чем во всех остальных странах мира. К примеру, в Великобритании, где суточный прирост заболевших значительно больше, за последний день умерли менее 100 человек. Всего же на Россию накануне пришлось четверть смертей от ковида от общего числа среди всех государств планеты.

Общее число случаев коронавируса в России, по данным оперативного штаба, сегодня превысило 8 млн.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США за прошедшие сутки умерли 164 человека, в Индии – 166, в Бразилии – 130 смертей.