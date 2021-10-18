Забастовки в Голливуде не будет

В последний момент работники индустрии кино и телевидения достигли соглашения со студиями и стриминговыми сервисами. Техники, операторы, монтажеры добились увеличения зарплаты и компенсаций при сокращении рабочих часов, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее технические сотрудники жаловались на значительное увеличение объемов работы после того, как киностудии открылись после коронавирусных ограничений.